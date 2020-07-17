Avrupa Birliği otomobil pazarında satışlar sert düştü

Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, koronavirüs nedeniyle haziran ayında yüzde 22.3 azaldı.

Koronavirüsün otomobil pazarına olan sert etkisini gösteren rakamlar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), haziran ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.



Buna göre Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, haziran ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 949 bin 722'ye geriledi.

Aslına bakacak olursak bu rakamlar toparlanmanın bir işareti, çünkü geçtiğimiz nisan ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3'lük bir düşüş yaşanmış ve yalnızca 270 bin 682 araç satılmıştı.

SATIŞLARIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ ÜLKELER

AB ülkeleri arasında otomobil satışları haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre Portekiz'de yüzde 56.2, Hırvatistan'da yüzde 49.4, Litvanya'da yüzde 40.8, Yunanistan'da yüzde 37.2, İspanya'da yüzde 36.7, Almanya'da yüzde 32.3 ve İtalya'da yüzde 23.1 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında haziran ayında en fazla yeni otomobil Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 233 bin 814, Almanya'da 220 bin 272, İtalya'da 132 bin 457 ve İspanya'da 82 bin 651 yeni otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Haziranda AB'de en fazla yeni otomobil satışını 229 bin 973 ile Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 148 bin 546 otomobil sattı. Renault Grubu ise 147 bin 488 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.