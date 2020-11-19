Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar ekimde düştü

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ekim ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,8 geriledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçmesine rağmen hala toparlanabilmiş değil.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

SATIŞLAR YÜZDE 7,8 DÜŞTÜ

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, ekim ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak 953 bin 615'e geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya’da yüzde 21, Fransa’da yüzde 9,5 Almanya’da yüzde 3,6, İtalya’da yüzde 0,2 azaldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ekim 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 azalarak 8 milyon 11 bin 490 seviyesine düştü.

EN ÇOK OTOMOBİL ALMANYA'DA SATILDI

AB üyesi 27 ülke arasında ekim ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 274 bin 303, Fransa'da 171 bin 50, İtalya'da 156 bin 978 ve İspanya'da 74 bin 228 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

VOLKSWAGEN ZİRVEDE

Üreticilere göre, ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 238 bin 29 ile Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.