Dolar
7.7278
0.1529%
Euro
9.1663
0.1759%
Altın
1862.1
-0.4389%
Borsa
1294.72
0%
G. Altın
462.046
-0.449%
Bitcoin
137848.95
0.8819%
EXEN Coin
12.37
0.32%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar ekimde düştü

    Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ekim ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,8 geriledi.
    • AA
    • 19.11.2020 - 09:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar ekimde düştü

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçmesine rağmen hala toparlanabilmiş değil.

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

    SATIŞLAR YÜZDE 7,8 DÜŞTÜ

    Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, ekim ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak 953 bin 615'e geriledi.

    AB ülkeleri arasında otomobil satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya’da yüzde 21, Fransa’da yüzde 9,5 Almanya’da yüzde 3,6, İtalya’da yüzde 0,2 azaldı.

    Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar ekimde düştü #1

    Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Ekim 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 azalarak 8 milyon 11 bin 490 seviyesine düştü.

    EN ÇOK OTOMOBİL ALMANYA'DA SATILDI

    AB üyesi 27 ülke arasında ekim ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 274 bin 303, Fransa'da 171 bin 50, İtalya'da 156 bin 978 ve İspanya'da 74 bin 228 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

    VOLKSWAGEN ZİRVEDE

    Üreticilere göre, ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 238 bin 29 ile Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

    AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 153 bin 746 otomobil sattı. Renault Grubu ise 112 bin 21 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir