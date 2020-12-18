Avrupa Birliği otomobil satışları kasımda yüzde 12 azaldı

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, koronavirüs tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı kasım ayında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 geriledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçmesine rağmen hala toparlanabilmiş değil.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

SATIŞLAR YÜZDE 12 DÜŞTÜ

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, koronavirüs tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı kasım ayında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 düştü.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, kasım ayında 897 bin 692 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayında ise bu rakam 953 bin 615 olarak açıklanmıştı.

SATIŞLARI DÜŞEN ÜLKELER

AB ülkeleri arasında otomobil satışları kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre Bulgaristan'da yüzde 45,2, Slovenya'da yüzde 33, Portekiz'de yüzde 27,9 Fransa'da yüzde 27, Estonya'da yüzde 25,8, Hırvatistan'da yüzde 23,5, İspanya'da yüzde 18,7, Belçika'da yüzde 15,8, Hollanda 'da yüzde 14,3, Avusturya'da yüzde 12,8, İtalya'da yüzde 8,3 ve Almanya'da yüzde 3 azaldı.

ALMANYA SATIŞLARDA LİDER

AB üyesi 27 ülke arasında kasım ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 290 bin 150, İtalya'da 138 bin 405, Fransa'da 126 bin 47 ve İspanya'da 75 bin 708 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, kasım ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 230 bin 556 ile Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 135 bin 622 otomobil sattı. Renault Grubu ise 99 bin 310 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.