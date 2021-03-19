Avrupa Birliği otomobil satışları şubatta yüzde 19 azaldı

Avrupa Birliği ülkelerinde, şubat ayındaki otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 geriledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçmesine rağmen hala toparlanabilmiş değil.

Salgın nedeniyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa otomotiv pazarı, yeni yılda da küçülmeye devam ediyor.

ŞUBATTA SATIŞLAR YÜZDE 19,3 DÜŞTÜ

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin şubat ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, şubatta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3 düşerek 771 bin 486'ya geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 38,4, Fransa'da yüzde 20,9, Almanya'da yüzde 19 ve İtalya'da yüzde 12,3 düştü.

EN FAZLA OTOMOBİL ALMANYA'DA SATILDI

AB üyesi 27 ülke arasında şubat ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 194 bin 349, İtalya'da 142 bin 998, Fransa'da 132 bin 637 ve İspanya'da 58 bin 279 yeni otomobil tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Şubat 2021'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 azalarak 1 milyon 498 bin 116'ya geriledi.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Üreticilere göre, şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 199 bin 128 ile Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 188 bin 491 otomobil sattı. Renault Grubu ise 72 bin 132 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.