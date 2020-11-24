Avrupa Birliği, otomobil üreticilerine katı kurallar getiriyor

Avrupalı otomobil üreticileri, "yeşil yatırım" sınıfına dahil olabilmek için daha düşük karbon salınımı yapan araçlar üretmek zorunda kalacak.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca, Avrupa Birliği de yeni adımlar atmak zorunda kalıyor.

AB, geçtiğimiz haftalarda, 2030 yılında araçların emisyon verilerini yüzde 50 oranında düşürmek istediğini açıklamış ve otomobil üreticileri bu duruma tepki göstermişti.

KRİTERLERİ KARŞILAMAK ZORUNDALAR

Otomobil üreticileri, sert karbon salınımı rakamlarını karşılamadıkları sürece Avrupa Birliği’nin yeni kuralları gereği sürdürülebilir yatırım kapsamına dahil olamayacak.





2021 yılının sonundan itibaren uygulanmaya başlanacak olan yeşil finans kurallarıyla birlikte AB, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı oranına göre hangi yatırımların sürdürülebilir olarak işaretlenebileceğini belirleyecek.

Yeni kurallara göre, otomobil üreticileri kilometre başına 50 gram karbondioksit salınımı gerçekleştiren araçlar ürettikleri takdirde sürdürülebilir yatırım olarak sayılabilecek.

HİBRİT ARAÇLAR ÇIKARILACAK

2026 yılından sonra ise sadece sıfır karbon salınımı gerçekleştiren araçlar sürdürülebilir olarak sınıflandırılabilecek. Bu da hibrit araçların sürdürülebilir sınıfından çıkarılacağı anlamına geliyor.