Avrupa Birliği, PSA ve FCA birleşmesine soruşturma açtı

Avrupa Birliği, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA'nın birleşme teklifine yönelik soruşturma başlattı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA grubu, geçtiğimiz aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamıştı.

ANLAŞMAYA AB'DEN SORUŞTURMA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren FCA ve PSA gruplarının birleşmesine ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu firmaların Avrupa piyasalarında geniş marka ve model portföyleri olduğu anımsatılarak, özellikle ticari araçlarda bu grupların lider konumda bulunduğu kaydedildi.

İki grup arasındaki birleşmenin, AB üyesi 14 ülke ve İngiltere'de 3,5 tonun altındaki kamyonet ve hafif ticari araçlarda rekabetin azalması endişesine yol açtığı belirtilirken, söz konusu işlemin dikkatli biçimde değerlendirileceği vurgulandı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

AB, BİRLEŞMEYİ ENGELLEYEBİLİR

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde, komisyon birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.