Avrupa Birliği ülkelerinde araçlara karakutu zorunluluğu geldi Temmuz 2024'den sonra Avrupa'da satılacak olan otomobillerde Olay Veri Kaydedici bulunması zorunlu olacak. Bu sistem, uçaklardaki karakutulara oldukça benziyor.

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Genellikle uçaklarda görmeye alışık olduğumuz karakutular, artık otomobillere de geliyor.

Avrupa Birliği'nde araçlara da karakutu takılmaya başlandı. Temmuz ayından itibaren satılacak araçlarda, kara kutu bulunması zorunlu olacak. Sisteme, Olay Veri Kaydedici (EDR) adı verilecek.

41 farklı veri toplayacak

41 veri toplayacak karakutu, bu verileri olası bir kaza durumunda kazadan 5 saniye öncesine kadar toplayabilecek.

Uygulama ile kazaların nedenleri daha iyi anlaşılabilecek. Uygulamanın karayollarındaki ölümlü kazaları ve yaralanmaları azaltması da bekleniyor.

EDR sistemi, araçların hava yastığı sitemine gömülü olacak ve kullanıcılar tarafından kapatılamayacak.

Hava yastığı ve emniyet kemeri sensörleri tetiklendiği anda EDR devreye girecek.

Ayrıca aracın kaputu açıldığında, hızı 0,15 saniyede saatte 8 kilometreden fazla arttığında sistem devreye girecek.

Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılan dokümanlara göre karakutular; hız, fren, pozisyon, aracın titreşimi, gömülü güvenlik sistemleri verilerini toplayacak.

Acil bir durum tespit ettiğinde araç, zorunlu eCall sistemiyle yardım çağırabilecek.

Karakutunun değeri ise 70 euro olacak. Avrupa'da halen üretilen bazı araçlarda karakutu zaten kullanılıyor. Karakutu, aracın ön kısmında sürücü ve yolcu koltuğu arasında bulunuyor.