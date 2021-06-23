Avrupa Birliği ülkelerinde araçlara kara kutu zorunluluğu geliyor

Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak araçlarda, gelecek yıl mayıs ayından itibaren "kara kutu" zorunluluğu olacak.

Genellikle uçaklarda görmeye alışık olduğumuz kara kutular, artık otomobillere de geliyor.

Avrupa Birliği'nde araçlara da karakutu takılmaya başlandı. Gelecek yıl mayıs ayından itibaren satılacak araçlarda, kara kutu bulunması zorunlu olacak.

Araçlara takılacak kara kutunun incelemeleri, Hırvatistan Ulaştırma ve Trafik Bilimleri Fakültesi'nde tamamlandı.

41 FARKLI VERİ TOPLAYACAK

41 veri toplayacak kara kutu, bu verileri olası bir kaza durumunda kazadan 5 saniye öncesine kadar toplayabilecek.

Uygulama ile kazaların nedenleri daha iyi anlaşılabilecek. Uygulamanın karayollarındaki ölümlü kazaları ve yaralanmaları azaltması da bekleniyor.

Karavkutunun değeri ise 70 euro olacak. Avrupa'da halen üretilen bazı araçlarda kara kutu zaten kullanılıyor. Kara kutu, aracın ön kısmında sürücü ve yolcu koltuğu arasında bulunuyor.

Avrupa otomotiv sektörünün, 2024 yılına kadar kara kutuya geçiş sürecini tamamlaması bekleniyor.