Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları yüzde 12 düştü: İşte en çok satan 10 marka

Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları yüzde 12 düştü: İşte en çok satan 10 marka

AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 897 bin 692 oldu. İşte bu dönemde en fazla araç satan markalar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçmesine rağmen eski günlerine dönemedi.

Salgın nedeniyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa Birliği otomobil pazarı, salgınının ikinci dalgasını kontrol altına almak için gelen yeni tedbirler nedeniyle ciddi kayıplar vermeye devam ediyor.

SATIŞLAR YÜZDE 12 DÜŞTÜ

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) derlenen bilgilere göre, AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 897 bin 692 oldu.

27 üyeli AB'de 4 ana otomobil pazarının tümü geçen ay düşüş kaydetti. Fransa'da yüzde 27 ve İspanya'da yüzde 18,7 ile çift haneli düşüşler yaşandı. Düşüş, İtalya'da yüzde 8,3 ve Almanya'da yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

VOLKSWAGEN GRUBU İLK SIRADA

ACEA'dan derlenen verilere göre, AB'de geçen ay en fazla yeni otomobil satışını 230 bin 556 ile Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

VW Grubu'nu, 135 bin 622 otomobil satışıyla PSA Grubu izlerken, Renault Grubu 99 bin 310 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. Ardından 64 bin 659 adetle Daimler ve 62 bin 224 adetle FCA Grubu geldi.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Grupların markaları bazında ele alındığında, 107 bin 162 satışla Volkswagen ilk sırada yer aldı. Renault, 64 bin 811 adetle ikinci ve Mercedes 60 bin 447 adet satışla üçüncü sırada konumlandı.

Liste; 60 bin 317 adetle Peugeot, 51 bin 203 adetle BMW, 49 bin 142 adetle Toyota, 48 bin 506 adetle Skoda, 45 bin 92 adetle Ford, 43 bin 183 adetle Audi ve 41 bin 651 adetle Fiat şeklinde sıralandı.