Avrupa Birliği'nden 1 milyon elektrikli şarj istasyonu talep edildi

Avrupa'daki otomobil üreticileri, çevreciler ve tüketici grupları, Avrupa Birliği'nden 2024 yılına kadar 1 milyon yeni elektrikli otomobil şarj istasyonu istedi.

Elektrikli otomobillere olan ilginin arttığı son yıllarda, ülkelerin şarj altyapısına yapacağı yatırımlar da büyük önem arz ediyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Ulaştırma ve Çevre Federasyonu (T&E) ve Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), AB Komisyonu'na şarj istasyonları ile ilgili ortak bir mektup gönderdi.

2024'E KADAR 1 MİLYON ŞARJ İSTASYONU İSTENDİ

AB'nin, üye ülkelerde elektrikli şarj istasyonu kurulmasına yönelik "hırslı" bir hedef belirlemesinin istendiği mektupta, 2024 yılına kadar 1 milyon, 2029'a kadar da 3 milyon şarj istasyonu hedeflenen yasal ve bağlayıcı mevzuat hazırlanması çağrısı yapıldı.

Mektupta, AB'nin ayrıca 2029 yılına kadar 1.000 hidrojen istasyonu kurma hedefi belirlemesi gerektiği de vurgulandı.

Avrupa'da elektrikli ve alternatif yakıtlı otomobil satışlarının hızla arttığı vurgulanan mektupta, söz konusu hedeflerin tüketicilere güçlü bir mesaj vereceği belirtildi.

SATIŞLAR 1 MİLYONU AŞTI

AB'de elektrikli otomobiller ve şarj edilebilir hibrit araçların oluşturduğu ECV grubu otomobillerin 2020 yılındaki satışı 1 milyonu aştı. Böylece 2020'de elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam pazardaki payları yüzde 22,4'e yükseldi.

Halihazırda AB ülkelerinde 220 bin civarında kamuya açık elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor.