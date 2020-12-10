Avrupa Birliği'nden 30 milyon elektrikli otomobil hedefi

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobil kullanımının hedeflendiğini bildirdi.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca, Avrupa Birliği de yeni adımlar atmak zorunda kalıyor.

AB Komisyonu, "Sürdürülebilir ve Akılı Ulaşım Stratejisi" başlıklı çalışmasını yayınladı.

HEDEF 30 MİLYON ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar 30 milyon elektrikli otomobil kullanımının hedeflendiğini bildirdi.

Avrupa yollarında 2030 yılına kadar en az 30 milyon elektrikli otomobil ve 80 bin sıfır emisyonlu tır yer alacak. Otonom araç teknolojileri de yaygınlaştırılacak.

500 kilometreyi aşmayan planlı toplu ulaşım seyahatlerinin karbon salınımı sıfıra indirilecek. Avrupa çapında hızlı tren trafiği iki kat artırılacak.

Çalışmaya göre, sıfır emisyonlu deniz araçları piyasalara sürülecek. ve Avrupa’daki 100 şehir iklim dostu ve iklime zarar vermeyen bir hale dönüştürülecek.

Avrupa'da 2035'e kadar emisyonsuz büyük uçaklar piyasalara sunulacak.

2050 yılına kadar ise neredeyse bütün otomobil, kamyonet, otobüs ve ağır vasıtalar sıfır emisyonlu olacak. Demir yolu yük trafiği de iki kat artırılacak.