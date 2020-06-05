Avrupa Birliği'nden emisyon salınımı hakkında uyarı

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Avrupa Birliği, karbondioksit emiysonlarının son yıllarda arttığına dikkat çekerek kurallara uymayan otomobil üreticilerine ceza kesileceğini açıkladı.

En basit tabirler, karbonun atmosfere salınması anlamına gelen karbon emisyonu, otomobil üreticilerinin dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında geliyor.

Avrupa Birliği Çevre Ajansı, AB ve İngiltere’deki yeni otomobillerin ortalama CO2 emisyonlarının 2018'de de artış gösterdiğini ve ortalama 2 gram artışla 120,8 g / km'ye ulaştığını açıkladı.

KURALLARA UYMAYANA CEZA VAR

Otomobil üreticilerine, sıkı emisyon kurallarına uymaları gerektiği aksi takdirde ceza uygulanacağı hatırlatıldı.

Avrupa Birliği’nin hedefi, 2020 yılında emisyon salınımını yüzde 2018’e göre yüzde 27 düşüşle kilometre başına 95 grama düşürmek.

Avrupa Komisyonu, “Üreticiler araçlarının yakıt verimliliğini artırmak ve sıfır veya düşük emisyonlu araçların dağıtımını hızlandırmak zorunda kalacaklar” dedi.