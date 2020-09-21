Avrupa Birliği'nin yeni emisyon teklifi, otomobil üreticilerini öfkelendirdi

Avrupa Birliği'nin yeni getireceği emisyon kuralları; araçların, 2030 yılındaki emisyon verilerini yüzde 50 oranında düşürmesini kapsıyor. Ancak otomobil üreticileri, şimdiden karara tepki gösteriyor.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca Avrupa Birliği de yeni adımlar atmak zorunda kalıyor.

Dieselgate skandalı ile birlikte tüm yetkiyi eline alan Avrupa Birliği, gelecekte de üreticileri bir hayli zorlayacak.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Senatosu'nun kapısını yeni emisyon kuralları ile çalmaya hazırlanıyor. Bu kurallar içerisinde, 2030 yılında araçların, emisyon verilerini yüzde 50 oranında düşürmesi de var.

ÜRETİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Halihazırda bulunan yüzde 35'lik emisyon kısma zorunluluğu üreticilerin elini zorlarken, bu oranın yüzde 50'ye yükselmesi, kıtada bulunan tüm markaları tehlikeye sokabilir.

Bu nedenle Avrupa'nın otomotiv derneklerinden bu karara oldukça sert açıklamalar geldi.

"BU HEDEFE ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yöneticisi Eric-Mark Huitema, yaptığı açıklamada, "Kural koyucular kafalarına göre hedef belirlemekten vazgeçmeli. Bahsi geçen hedeflere ulaşabilmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Elektrikli otomobillere geçişi savunan Huitema, tedarik konusunun talep ile karıştırılmaması gerektiğinin belirtiyor. Elektrikli otomobil satışları her ne kadar son yıllarda artış gösterse de pastanın büyük payı hala içten yanmalı motorları kullanan araçlara ait.

Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Derneği (CLEPA) ise bu kararın öncelikle sektörün üyeleri ile konuşulması gerektiğini savunuyor. CLEPA'nın açıklamalarına göre belirlenen bu nokta sadece endüstriye değil, çalışanlara da zarar verecek.

AB'nin 2025 yılına kadar 1 milyon şarj noktası oluşturmasının bile yeterli olmayacağının altını çizen CLEPA'nin genel sekreteri Sigrid de Vries, bu talebin ciddi iş kayıplarına yol açacağını da ifade ediyor.

ÜRETİCİLERİN EMİSYON SKANDALLARI

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Volkswagen'in bünyesinde bulunan lüks spor otomobil üreticisi Porsche ise benzer bir iddia ile gündeme gelmiş ve Almanya'nın Federal Motorlu Taşıtlar Bürosu (KBA), motor verilerinde manipülasyon yaptığı iddialarıyla Porsche'ye geniş çaplı bir soruşturma açmıştı.

2008 ve 2013 yılları arasında Panamera modelleri için üretilen benzinli motorlar soruşturma kapsamına girdi. İddialara göre Porsche, bu motorlar üzerinde çeaşitli donanımlar ve yazılımlar ile emisyon verilerini manipüle etmiş.

Sadece geçtiğimiz yıl Alman savcılar ile 630 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan Porsche, dizel motorlarda Volkswagen'in kullandığına benzer bir donanım kullanıldığını itiraf etmişti.