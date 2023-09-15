Avrupa, Çinli otomobil üreticilerine ek vergi getirebilir Avrupa Komisyonu, kıtadaki Avrupalı otomobil üreticilerini korumak için Çinli elektrikli otomobil üreticilerine ek vergi uygulamayı gündemine aldı.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Elektrikli otomobillerle birlikte başarılı bir dönüşüm yaşayan Çinli markaların hızına Avrupalı üreticiler yetişmekte zorluk çekiyor.

Avrupa'dan ek vergi hamlesi

Avrupa Komisyonu, kıtadaki Avrupalı otomobil üreticilerini korumak için Çinli elektrikli otomobil üreticilerine ek vergi uygulamayı düşünüyor.

Mart ayında Türkiye, Çin'den gelen elektrikli otomobillere ek vergi limitini yüzde 40'a çıkarmıştı. Avrupa’da buna benzer bir karar alabilir.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB parlamentosunda yaptığı yıllık konuşmada şöyle konuştu:

Küresel pazarlar artık daha ucuz elektrikli otomobillerle dolup taşıyor. Bunların fiyatları büyük devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor.

Otomobiller için mevcut standart AB oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Komisyon önümüzdeki 13 ay içinde bu standardın üzerinde gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

Sübvansiyonları önlemeye yönelik soruşturma, Tesla, Renault ve BMW gibi Çin'de üretilen Çinli olmayan markaları da kapsıyor.

Çinliler fuara damga vurmuştu

Münih'teki dünyanın en büyük otomobil fuarı IAA Mobility 2023 konferansında Çinli otomobil üreticileri büyük ilgi görmüştü.ç

Konferans organizatörleri, sunum yapanların yaklaşık yüzde 41'inin Asya'dan geldiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun Çinli üreticilere ek vergiyi söz konusu fuardan hemen sonra gündemine getirmesi dikkat çekti.