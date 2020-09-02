Avrupa Birliği Komisyonu, otomobil emisyon değerleriyle ilgili yeni kuralları devreye soktu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, emisyon kurallarına uymayan otomobilleri geri toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi aldı.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca Avrupa Birliği de yeni adımlar atmak zorunda kaldı.

AB Komisyonu, emisyon skandalı sonrasında hazırlanan, üye ülkelerde motorlu taşıtların onaylanması ve piyasanın takip edilmesine yönelik yeni kuralların bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Buna göre, yeni bir otomobil piyasaya sürülmeden önce bağımsız biçimde performans ve kalite testine tabi tutulacak. Söz konusu onay sürecinde ulusal makamların kararları tekrar değerlendirilebilecek.

YETKİLER AB KOMİSYONU'NDA OLACAK

AB Komisyonu, bağımsız biçimde araçların kurallara uyumunu kontrol edebilecek. Üreticilerin mevzuatları ihlal etmeleri halinde komisyon, AB çapında araçları geri çağırabilecek.

AB CEZA KESEBİLECEK

AB Komisyonu, kurallara uymayan üreticilere her otomobil için 30 bin euroya kadar para cezası kesme hakkına sahip olacak.

Yeni yönetmelikle AB'de geçmişte uygulanan yeni otomobil onayı ve piyasa gözetim sistemi önemli ölçüde değişmiş oldu.

Daha önce yürürlükte olan AB düzenlemeleri gereği, araç üreticilerinin kurallara uyumunun denetlenmesi ilgili ülkelerin sorumluluğunda bulunuyordu.

Yeni kurallarla otomotiv sektöründe tekrar bir skandal çıkması durumunda AB, üretici firmalara milyarlarca euro ceza verebilecek.

ÜRETİCİLERİN EMİSYON SKANDALLARI

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Volkswagen'in bünyesinde bulunan lüks spor otomobil üreticisi Porsche ise benzer bir iddia ile gündeme gelmiş ve Almanya'nın Federal Motorlu Taşıtlar Bürosu (KBA), motor verilerinde manipülasyon yaptığı iddialaerıyla Porsche'ye geniş çaplı bir soruşturma açmıştı.

2008 ve 2013 yılları arasında Panamera modelleri için üretilen benzinli motorlar soruşturma kapsamına girdi. İddialara göre Porsche, bu motorlar üzerinde çeaşitli donanımlar ve yazılımlar ile emisyon verilerini manipüle etmiş.

Sadece geçtiğimiz yıl Alman savcılar ile 630 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan Porsche, dizel motorlarda Volkswagen'in kullandığına benzer bir donanım kullanıldığını itiraf etmişti.