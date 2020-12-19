Avrupa otomobil pazarı 11 ayda yüzde 26 küçüldü

Ocak-kasım döneminde Avrupa otomobil pazarı yüzde 26 oranında daralırken, aynı dönemde otomobil satışlarının yüzde 67,3 oranında arttığı Türkiye 6. sıraya yerleşti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçmesine rağmen hala toparlanabilmiş değil.

Salgın nedeniyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa otomobil pazarı, kasım ayında yüzde 13.5 oranında daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Avrupa genelinde geçtiğimiz ay 1 milyon 47 bin 409 otomobil satıldı.

10 AYDA YÜZDE 26 DARALMA

Avrupa'daki otomobil satışları ocak-kasım döneminde ise yüzde 26,1 oranında azaldı ve 10 milyon 746 bin 293 adet seviyesine geriledi.

TÜRKİYE 6. SIRAYA YERLEŞTİ

Aynı dönemde Türkiye otomobil pazarı yüzde 67,3 oranında büyüme göstererek, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı. Türkiye'de ocak-kasım ayları arasında 529 bin 388 adet otomobil satılmıştı.

EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞAYAN ÜLKELER

Avrupa ülkeleri toplamına göre 2020 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 45,2 ile Bulgaristan, yüzde 33 ile Slovenya, yüzde 27,9 ile Portekiz’de görüldü.

EN FAZLA BÜYÜYEN ÜLKELER

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise yüzde 24.9 ile Norveç, yüzde 20 ile İrlanda ve yüzde 2.4 ile Yunanistan oldu.