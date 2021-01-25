Avrupa otomobil pazarı, koronavirüsün açtığı yarayı kolay kapatamayacak

Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA), koronavirüs salgınının açtığı yaraların kolay kolay kapanmayacağını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi, fabrikalardaki üretimi durdurup satış bayilerini kapatmıştı. Her ne kadar daha sonra kısıtlamalar kalksa da üreticiler bu durumdan oldukça fazla etkilendi.

Beraberinde bir de salgının yarattığı tedarik problemleri baş gösterince, otomobil markaları büyük bir çıkmaza girdi.

YARALAR KOLAY KAPANMAYACAK

Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA), koronavirüs salgınının açtığı yaraların kolay kolay kapanmayacağını vurguladı.

Verilen bilgilere göre, koronavirüs sebebiyle tedarik sektöründe işini kaybeden birinci seviye işçilerin sayısı Avrupa'da toplamda 50 bini aştı.

CLEPA'nın açıklamasında değindiği bir diğer problem ise yeterli ham maddenin eksikliği. Uzun süredir üretim yapamayan pek çok tedarikçi, 2021 yılında da bu durumdan sıkıntı çekecek gibi görünüyor.

Sektör analizcilerine göre bu yıl otomotive olan talepte yüzde 8 ile yüzde 14 arasında bir artış bekleniyor. Yani bu yıl tedarikçiler zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacak.

Sektörün önemli denetim firmalarından biri olan Moody's, 2020 yılı boyunca tedarikçilerin gelirlerinde yüzde 16-20 arasında bir düşüş yaşandığını açıklamıştı. Şirket, 2021 yılında yüzde 11 ile 12 arasında bir yükselme bekliyor.

Ancak 2020'de tarihinin en kötü satış performansını gösteren Avrupa otomobil pazarının, ne zaman eski günlerine döneceğini tahmin etmek oldukça zor.

Kaynak: Motor1 Türkiye