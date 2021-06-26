Avrupa otomobil pazarı mayısta yüzde 73,7 büyüdü

Avrupa otomobil pazarı, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 73,7 artarak 1 milyon 83 bin 795 adet seviyesinde gerçekleşti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, yavaş yavaş toparlanmaya başladı.

Salgın nedeniyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa otomotiv pazarı, büyüme dönemine geçti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), mayıs ayı Avrupa otomotiv pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, otomotiv pazarı 2021 Mayıs ayında yüzde 72,5 arttı ve 1 milyon 288 bin 979 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 747 bin 351 adet toplam satış gerçekleşmişti.

OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 73,7 ARTTI

Otomobil pazarı ise 2021 Mayıs ayında, 2020 Mayıs ayına göre yüzde 73,7 artarak 1 milyon 83 bin 795 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Mayıs ayında ise Avrupa otomobil pazarı 623 bin 836 adet gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı da 2021 Mayıs ayında yüzde 66,2 artış gösterdi ve 173 bin 268 adede ulaştı. 2020 Mayıs ayında 104 bin 267 adet satış gerçekleşmişti.

