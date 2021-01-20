Avrupa otomobil pazarı yüzde 24,3 daraldı

Avrupa otomobil pazarı salgınla geçen 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24,3 oranında küçülme yaşadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçmesine rağmen hala toparlanabilmiş değil.

Salgın nedeniyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa otomotiv pazarı, küçülmeye devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ACEA verileriyle hazırlanan 2020 yılı Aralık ve ocak-aralık dönemlerine ait Avrupa otomobil pazarı raporunu yayınladı..

YÜZDE 24,3 KÜÇÜLDÜ

Rapora göre Avrupa otomobil pazarı 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın ayını ayına göre yüzde 3,7, yılın tamamında ise yüzde 24,3 daralma yaşandı.

Otomobil pazarı, aralık ayında toplam 1 milyon 214 bin 581 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil pazarı 2020'nin tamamında ise toplam 11 milyon 961 bin 182 adet oldu.

TÜRKİYE 6. SIRADA

2020 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre yüzde 57,5 artış ve 610 bin 109 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.