Avrupa otomobil pazarı yüzde 62,7 büyüdü: Türkiye 6. sırada

Avrupa otomobil pazarı 2021 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.7 artış yaşadı. Türkiye ise satışlarda 6. sırada yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, yavaş yavaş toparlanmaya başladı.

Salgın nedeniyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa otomotiv pazarı, büyüme dönemine geçti.

MARTTA YÜZDE 62,7 BÜYÜDÜ

Avrupa otomobil pazarı, 2021 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.7 artış yaşadı. Kıtadaki otomobil satışları böylece 1 milyon 387 bin 924 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Mart ayında ise Avrupa otomobil pazarı 853 bin 22 adetti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre hazırladığı raporunda, Avrupa'daki otomobil satışlarının yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 80 bin 751 adet seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi

TÜRKİYE 6. SIRADA

Bu sonuçlar ile, 2021 ilk çeyrekte otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artış gösteren ve 156 bin 464 adet seviyesinde gerçekleşen Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı. Yalnızca mart ayında, Türkiye'de satışlar 76 bin 357 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın Mart ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar da sırasıyla yüzde 497.2 ile İtalya, yüzde 191.7 ile Fransa ve yüzde 177.1 ile Avusturya oldu.

2021 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösteren ülkeler ise sırasıyla yüzde 18 ile Hollanda ve yüzde 11.2 ile İzlanda olarak açıklandı.