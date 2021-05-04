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- Avrupa otomobil üretiminde Türkiye'nin payı arttı
Avrupa otomobil üretiminde Türkiye'nin payı arttı
- AA
- 04.05.2021 - 08:44
- Güncelleme : 04.05.2021 - 09:05
Danışmanlık şirketi AlixPartners'in araştırmasına göre, 2015-2020 döneminde Almanya'nın Avrupa otomobil üretimindeki payı 6 puanlık düşüşle yüzde 22'ye geriledi.
Avrupa'daki otomobil üretiminde ikinci sırada yer alan İspanya'nın payı yüzde 14'e yükselirken, Fransa'nın payı yüzde 8'e düştü.
TÜRKİYE'NİN PAYI ARTTI
Söz konusu dönemde Türkiye'nin payı yüzde 8'e, Rusya'nın payı yine yüzde 8'e, Slovakya'nın payı yüzde 6'ya ve Romanya'nın payı yüzde 3'e çıktı.
ALMANYA'NIN DİZELLE BAŞI DERTTE
Alman otomotiv şirketlerinin dizel araçlarda emisyon hilesi yapması, dizel araç satışlarına büyük darbe vurmuş ve Alman şirketlere olan güveni derinden sarsmıştı.
Ayrıca, son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Almanya kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.
Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, ülkedeki istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor.