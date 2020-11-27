Avrupa otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 27 küçüldü

2020 yılı Türkiye otomotiv pazarında rekorların yılı olurken, Avrupa pazarı ise yüzde 26,6 küçülerek son yılların en kötü günlerini yaşıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisinin fabrikalarını ve bayilerini kapatması, Avrupa otomobil pazarını da ciddi şekilde etkilemişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Avrupa otomotiv pazarı ekim ayında yüzde 6 daraldı. 26 Avrupa Birliği ülkesi, İngiltere ve EFTA ülkeleri toplamından oluşan pazarda, ekim ayında 1 milyon 342 bin 155 adet satış gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 7,1 daralma göstererek toplam 1 milyon 129 bin 223 adet seviyesinde gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 2.2 arttı ve 178 bin 993 adede ulaştı.

10 AYDA KAYIP BÜYÜK

Avrupa pazarındaki daralma oranı ocak-ekim döneminde ise yüzde 26.6'yı buldu. Yılın ilk 10 ayında pazarda toplam 11 milyon 406 bin 480 adet araç satıldı.

Otomobil satışları ise aynı dönemde yüzde 27,3 azaldı ve 9 milyon 696 bin 928 adet seviyesine geriledi. Hafif ticari araç pazarı da ocak-ekim döneminde yüzde 21,1 azaldı ve 1 milyon 440 bin 906 adede düştü.

TÜRKİYE 6. SIRADA

Avrupa'nın aksine, 2020 ekim ayı sonunda Türkiye ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,3 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

Aynı dönemde otomobil satışlarının yüzde 73,1 arttığı Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olurken, yüzde 99,7 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında da 6'ıncı ülke olarak kayıtlara geçti.