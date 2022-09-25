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    Avrupa otomotiv pazarı ağustosta büyüdü

    Avrupa otomotiv pazarı ağustosta büyüdü

    Avrupa otomotiv pazarı, 2022 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış gösterdi.
    • 25.09.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 10:24
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    Tedarik krizlerinden etkilenen Avrupa otomobil pazarında aylardır süren düşüş, yerini yükselişe bıraktı.

    AA'nın haberine göre Avrupa otomotiv pazarı, 2022 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı ve 884 bin 222 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 874 bin 173 adet toplam satış gerçekleşmişti.

    Hafif ticari satışları düşüşte

    Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayında yüzde 13,7 azalış gösterdi ve 108 bin 221 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ağustos ayında 125 bin 415 adet satış gerçekleşmişti.

    otomotiv

    AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13, otomobil pazarı yüzde 11,8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,6 azalış gösterdi.


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