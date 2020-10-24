Avrupa otomotiv pazarı eylülde yüzde 2,9 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı eylül ayı Avrupa otomotiv pazarına ilişkin verileri paylaştı. İşte Avrupa'dan son rakamlar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisinin fabrikalarını ve bayilerini kapatması, Avrupa otomobil pazarını da ciddi şekilde etkilemişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Avrupa otomotiv pazarı eylül ayında AB (26), Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre yüzde 2,9 artış gösterdi ve 1 milyon 527 bin 2 adet seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılının aynı ayında 1 milyon 483 bin 742 adet toplam satış gerçekleşmişti.

İLK 9 AYDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR

Otomotiv pazarı, ilk 9 ayın toplamına baktığımızda ise yüzde 28,7 azaldı ve 10 milyon 64 bin 274 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 14 milyon 118 bin 286 adet toplam satış gerçekleşmişti.

TÜRKİYE 6. SIRADA YER ALDI

2020 Eylül ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,7 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 70 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 99,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında yine 6. ülke olarak yer aldı.