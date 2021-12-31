Avrupa otomotiv pazarı kasımda yüzde 16 küçüldü

Çip krizinin etkileri ile boğuşan Avrupa otomotiv pazarı, 2021 Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.4 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre hazırladığı raporuna göre, kasım ayında AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı yüzde 17.5, hafif ticari araç pazarı yüzde 12.1 azalış gösterdi.

Avrupa otomoti toplam pazarı ise 2021 Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.4 daraldı.

Avrupa'da kasım ayında toplam pazar 1 milyon 47 bin 974 adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil pazarı 864 bin 119 adet, hafif ticari araç pazarı da 152 bin 218 adede ulaştı.

11 AYLIK AVRUPA RAKAMLARI

Avrupa otomotiv pazarı, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 arttı ve 12 milyon 986 bin 747 adet seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 11 ayında kıtadaki otomobil satışları da yüzde 0.8 arttı ve toplam 10 milyon 824 bin 670 adet otomobil satıldı.

Bu dönemde Avrupa genelinde satılan hafif ticari araç sayısı ise yüzde 12.7 oranında artarak 1 milyon 818 bin 269 adede yükseldi.

TÜRKİYE 6. SIRADA

Avrupa pazarı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye otomotiv pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.