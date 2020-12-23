Avrupa otomotiv pazarı yüzde 11,5 küçüldü

Avrupa otomotiv pazarı 2020 Kasım ayında yüzde 11,5, otomobil pazarı yüzde 13,5 daralma gösterirken, hafif ticari araç pazarı yüzde 0,9 artış gösterdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçmesine rağmen hala toparlanabilmiş değil.

Salgın nedeniyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa otomotiv pazarı, kasım ayında da küçülmeye devam etti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Kasım ayında yüzde 11,5, otomobil pazarı yüzde 13,5 daralma gösterirken hafif ticari araç pazarı yüzde 0,9 artış gösterdi.



SATIŞ RAKAMLARI

Otomotiv pazarı 2020 Kasım ayında yüzde 11,5 azalarak 1 milyon 254 bin 527 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 417 bin 280 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2020 Kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 13,5 azalarak toplam 1 milyon 47 bin 409 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 211 bin 545 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı ise aynı dönemde yüzde 0,9 artış göstererek ve 173 bin 509 adede ulaştı. 2019 Kasım ayında 171 bin 988 adet satış gerçekleşmişti.

11 AYLIK VERİLER

Avrupa otomotiv pazarı 2020 Ocak-Kasım döneminde yüzde 25,4, otomobil pazarı yüzde 26,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19,2 azaldı.

Otomotiv pazarı söz konusu dönemde yüzde 25,4 azalarak 12 milyon 663 bin 257 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 16 milyon 964 bin 210 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı ise Ocak-Kasım döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 26,1 azaldı ve toplam 10 milyon 746 bin 293 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 14 milyon 544 bin 106 adetti.

Son olarak hafif ticari araç pazarı da Ocak-Kasım döneminde yüzde 19,2 azaldı. Bu dönemde söz konusu Pazar 1 milyon 614 bin 388 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 998 bin 525 adet satış gerçekleşmişti.

TÜRKİYE 6. SIRADA

2020 Kasım ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 67,3 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 92,8 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında yine 6. ülke olarak yer aldı.

