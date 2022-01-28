Avrupa otomotiv pazarı yüzde 19,5 küçüldü

Avrupa otomotiv pazarı, 2021 yılı Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre 19,5 küçülürken, yılın genelinde yüzde 0,3 büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), aralık ayı Avrupa otomotiv pazarı verilerini yayınladı.

Buna göre, AB (26), Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı, 2021 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.5, otomobil pazarı yüzde 21.7, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,6 küçüldü.

Otomotiv pazarı, 2021 Aralık ayında 1 milyon 145 bin 810 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1 milyon 423 bin 641 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Aralık ayında 950 bin 218 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Aralık ayında Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 214 bin 62 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı ise 2021 Aralık ayında yüzde 9,6 azalış gösterdi ve 162 bin 197 adede ulaştı. 2020 Aralık ayında 179 bin 328 adet satış gerçekleşmişti.



2021 GENELİ RAKAMLAR

Avrupa otomotiv pazarı 2021 yılında yüzde 0,3 artarak 14 milyon 133 bin 656 adet seviyesinde kayıtlara geçti. 2020 yılında 14 milyon 84 bin 802 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 1,5 azaldı ve toplam 11 milyon 774 bin 885 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında otomobil pazarı 11 milyon 958 bin 116 adetti.

TÜRKİYE 6. SIRADA

2021 yılında Türkiye, geçen yıla göre yüzde 2,9 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 7,91 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 7,88 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.