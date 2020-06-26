Avrupa ülkelerinde otomobil satışları yüzde 55 düştü

Avrupa otomobil pazarında mayıs ayındaki toplam satışlar, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 55.6 oranında azaldı.

Koronavirüsün otomobil pazarına olan sert etkisini gösteren rakamlar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı mayıs ayında yüzde 55.6 daralma gösterirken, yüzde 20.5 artış yaşayan Türkiye, Avrupa otomotiv satışları sıralamasında yedinci ülke olmayı başardı.

EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞAYAN ÜLKELER

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla, mayıs ayında en çok düşüşü yüzde 86.7 ile İngiltere yaşadı. İngiltere'nin ardından yüzde 74.1 ile Hırvatistan ve yüzde 71.9 ile İrlanda’da sıralandı.

Otomotiv pazarı, 2020 Ocak-Mayıs döneminde ise yüzde 42.1 azaldı ve 4 milyon 676 bin 11 adet seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılının aynı döneminde 8 milyon 78 bin 5 adet satış gerçekleştirilmişti.

2020 Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş, sırasıyla yüzde 53,4 ile İspanya, yüzde 53,3 ile Hırvatistan ve yüzde 51 ile İngiltere’de yaşandı.

2020 yılının aynı döneminde ise satışların yükseldiği herhangi bir ülke olmadı.