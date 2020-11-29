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    Avrupa'da ekimde en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

    Avrupa'da 2020 yılının ekim ayında en çok satan elektrikli araçları sizler için listeledik. İşte Avrupa'nın elektrikli araç pazarından son istatistikler.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 09:16
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    Avrupa'da ekimde en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

    Avrupa'da, 2020 yılının ilk 10 ayında satılan otomobil sayısı, koronavirüs salgınının sebep olduğu olumsuzlukların da etkisiyle geçen seneye göre yüzde 27 azaldı.

    Yalnızca ekim ayına baktığımızda ise trafiğe tescil edilen yeni araç sayısındaki düşüş yüzde 7 oranında düştü.

    Her ne kadar koronavirüs araç satışlarını düşürse de elektrikli (BEV), plug-in hibrit (PHEV), hibrit (HEV) ve hafif hibrit (mHEV) otomobiller, salgına direnmeye devam ediyor.

    YÜZDE 153 ARTIŞ

    Yukarıda bahsettiğimiz elektrikli ve hibrit araç modelleri, 2019'un 10 aylık bölümünde yakaladığı satışı, 2020'nin ekim ayına kadar yüzde 153 arttırmayı başardı.

    Avrupa da ekimde en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu #1

    EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

    Tamamen elektrikli otomobilleri temsil eden BEV kategorisi, ekim ayı boyunca 71 bin 800 müşteriye ulaşarak bir önceki seneye göre hacmini yüzde 197 artırdı.

    Bu grupta lider ise 10 bin 590 adet satışla Volkswagen ID.3 oldu. Bu aracın lider olmasında ise özellikle şirket ve filo alımları büyük rol oynadı.İkinci ve üçüncü sırada ise Renault Zoe ve Hyundai Kona Electric yer alıyor.

    İşte ekim ayında Avrupa'da en çok satan 10 elektrikli otomobil

    • Volkswagen ID.3 - 10 bin 475
    • Renault Zoe - 9 bin 778
    • Hyunda Kona - 5 bin 261
    • Kia Niro - 3 bin 868
    • Peugeot 208 - 3 bin 757
    • Smart Fortwo - 2 bin 829
    • BMW i3 - 2 bin 744
    • Opel Corsa - 2 bin 616
    • Mini Hatch - 2 bin 432
    • Nissan Leaf - 2 bin 247

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