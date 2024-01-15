Avrupa’da elektrikli araç fiyatları düşmeye başladı Avrupa'da elektrikli araçlara yönelik kamu teşviklerinin sona ermesi nedeniyle birçok marka yeni kampanyalar yapmaya başladı..

ensonhaber.com

Elektrikli otomobil satışları 2023 yılı sonunda, kamu teşviklerinin sona ermesiyle yeni bir döneme girdi.

Bu değişiklik, otomobil üreticilerinin yoğun promosyonlara yönelmelerine neden oldu. Günümüzde, üreticiler elektrikli araç satışında çekingen bir tutum sergiliyor.

Markalar, pazar paylarını sürdürebilmek için kamu desteğini aşan indirimler sunmaya başladı.

Avrupa'da fiyatlar düşüyor

Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli ID serisinde "Çevresel Bonus" adıyla mart ayı sonuna kadar ciddi indirimler sunuyor.

Bu indirimler bazı durumlarda önceki finansman seviyelerini geçiyor. Özellikle ID.4 ve ID.5 modellerinde 7 bin 700 euroyu aşan indirimler dikkat çekiyor.

Sektör uzmanları ve satıcılar, bu indirim trendinin kalıcı olabileceğini ve Çin'de süregelen fiyat savaşlarının Avrupa pazarına da sıçrayabileceğini öngörüyor.

Volkswagen'in bu hamlesinin ardından Renault ve BYD gibi diğer büyük markalar da elektrikli araçlarında fiyat düşürmeye başladı.

Bu indirimler Avrupa genelinde yaygınlaşıyor. Skoda, Dacia, Cupra, Mercedes-Benz, Opel, Citroen, Peugeot, BMW ve Fiat gibi diğer markaların da benzer adımlar atıp atmayacakları merak konusu.

Ayrıca, Avrupa pazarında yavaşlama yaşayan elektrikli otomobillerin Türkiye pazarına yönelme ihtimali de gündemde.