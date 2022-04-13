Avrupa'da elektrikli araç kullanım oranı yüzde 40'a çıkabilir

Uzmanlar, Avrupa'da gelecek 10 yılda elektrikli araç kullanımının yüzde 30 ila 40 seviyelerine ulaşmasını bekliyor.

Avrupa Birliği'nin getirdiği sıkı emisyon kuralları nedeniyle gelecek yıllarda Avrupa'da sadece elektrikli otomobiller trafiğe çıkabilecek. Ancak bu geçiş, tahmin edebileceğiniz gibi yavaş yavaş olacak.

İspanya’da kamuya ait en büyük şarj istasyon ağına sahip şirket olan Endolla Barselona Müdürü Redha Zetchi Fouchane, elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasında hala zorluklar olduğunu belirterek, "Ancak Avrupa'da gelecek 10 yılda elektrikli araç kullanımının yüzde 30 ila 40 seviyelerine ulaşması mümkün." dedi.

"Şu an için geçiş mümkün değil"

AA'nın haberine göre Fouchane, ne Avrupa'da ne de dünyada tamamen elektrikli araç kullanımına geçişin şu an için mümkün görünmediğini ifade ederek, "Önümüzde pek çok zorluk var. Piyasa araştırmalarımıza göre, vatandaşların elektrikli araçlara yönelik bazı çekinceleri var. Bunların başında fiyat, teknoloji ve altyapı geliyor.

Sadece İspanya'da değil tüm dünyada da insanların elektrikli araçlara yönelik yaklaşımını değiştirmek zor olacak. Teknolojiyi de öğrenmeye daha yeni başlıyoruz ve bu yeni alanı henüz çok iyi tanımadığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.