Avrupa'da elektrikli araç satışları ilk kez dizeli geçti

Jato Dynamics'in paylaştığı verilere göre Ağustos 2021'de Avrupa pazarındaki elektrikli araç satışları, ilk kez dizel otomobil satışlarını geride bıraktı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, Avrupa'dan ağustos ayı rakamları geldi.

Jato Dynamics verilerine göre, geçtiğimiz ağustos ayında toplam satışlar azalsa da elektrikli araç (PHEV+BEV+FCEV) pazarı büyümeye devam etti. (PHEV: Şarj edilebilir hibrit, BEV: Bataryalı elektrikli araç, FCEV: Yakıt hücreli elektrikli araç)

Paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz ağustos ayında Avrupa'da 713 bin 714 adet araç satıldı. Bu da 2020 yılına kıyasla yüzde 18, 2019'a kıyasla yüzde 33 oranında düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR

Her ne kadar ağustosta satışlar düşse de elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların satışlardaki payı artmaya devam ediyor.

Gelen yüksek talep, söz konusu araçların aylık satışlar bazında yüzde 21 pay sahibi olmasını sağlıyor. 2019 yılında Avrupa'da elektrikli araç payının sadece yüzde 3 olduğunu düşünürsek, bu gerçekten ciddi bir artış demek.

İLK DEFA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DİZELİ GEÇTİ

Ağustosta Avrupa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları, ilk defa dizel motorlu araçları geride bıraktı.

2020'de dizel ve elektrikli arasında ciddi bir fark varken, bu yıl elektriklilerin payı yüzde 21'e çıktı ve dizel yüzde 20'ye kadar geriledi.