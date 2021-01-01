Avrupa'da elektrikli araç satışları kasımda rekor kırdı

Avrupa'da elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı, kasım ayında yüzde 16'ya ulaşarak rekor kırdı. Bu artışın aralık sonunda yüzde 20'lere çıkması bekleniyor.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, Avrupa Birliği'nin getirdiği sıkı emisyon kuralları da üreticileri zorluyor. Bu nedenle birçok marka, kendi elektrikli araçlarını geliştirmek için dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Avrupa'da otomobil satışları yıldan yıla azalsa da elektrikli otomobillerin (yüzde 100 elektrikli ve plug-in hybrid) toplam satışlardaki payı artmaya devam ediyor.

Avrupa'da elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı, kasım ayında yüzde 16'ya ulaşarak rekor kırdı.

YÜZDE 198 ARTTI

Geçtiğimiz ay Avrupa'da 166 bin 255 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 198 gibi rekor bir artış anlamına geliyor.

2020'nin 11 aylık döneminde ise Avrupa'da elektrikli otomobil satışları 1 milyon 85 bin adet olarak kaydedildi.

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Kasım ayında Avrupa'daki yüzde 100 elektrikli ve plug-in hybrid satışlarına baktığımızda, kasım ayında 9 bin 953 adet satan Renault Zoe modelinin zirvede yer aldığını görüyoruz.

İkinci sırada ise 8 bin 496 adetlik satışla Volkswagen ID.3 bulunuyor. Bunu, 5 bin 375 satışla Hyundai Kona izliyor.

Kasım ayında Avrupa'da en çok satan 20 elektrikli araç ise şu şekilde:



