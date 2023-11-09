Avrupa'da elektrikli araç satışları yüzde 47 artarak rekor kırdı Avrupa ülkelerinde elektrikli otomobil satışları, bu yılın 9 ayında 2022'nin aynı dönemine göre teşviklerle birlikte yüzde 47 arttı.

ensonhaber.com

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, Avrupa Birliği 2030'a kadar karbon salımını yüzde 55 azaltmayı, 2050'ye kadar da iklim dostu bir kıtaya dönüşmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda AB, ulaşım sektöründe emisyonları hızla düşürmek için çeşitli adımlar atıyor.

AB, otomobillerde emisyon azaltma hedefini 2030 yılı için yüzde 55, 2035 için ise yüzde 100 olarak belirledi.

Böylece, Avrupa'da satış yapacak otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlamak zorunda kalacak.

AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

Emisyon önlemleri satışları artırdı

Gittikçe katılaşan emisyon kuralları, elektrikli otomobil üretim maliyetlerindeki gerileme ve bu alana sağlanan destekler, Avrupa genelinde elektrikli otomobil satışlarını rekora taşıdı.

Satışlar yüzde 47 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB ülkelerinde, ağustos ayında elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ilk defa yüzde 20'yi aştı.

Elektrikli otomobil satışları ağustos ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla da yüzde 118,1 yükselerek 165 bin 165'e ulaştı ve bu araçların toplam satışlardaki payı yüzde 21'e çıktı. Böylece, ağustos döneminde satılan her 5 arabadan 1'i elektrikli oldu.

Eylül ayı verilerine göre de elektrikli otomobil satışı 127 bin 149 adedi gördü.

Ocak-eylül döneminde ise AB ülkelerinde toplam elektrikli otomobil satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak, 1 milyon 112 bin 192 oldu. Bu dönemde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 14'ü yakaladı.

Ocak-eylül döneminde Avrupa'da en fazla elektrikli otomobil satılan ülke 387 bin 289 adetle Almanya oldu.

Almanya'yı 238 bin 541'le İngiltere, 204 bin 616 ile Fransa, 85 bin 486 ile Hollanda, 81 bin 210'la İsveç, 79 bin 672 ile Norveç, 68 bin 696 ile Belçika, 45 bin 758 ile İtalya, 40 bin 828 ile Danimarka, 36 bin 235 ile İsviçre, 34 bin 894 ile Avusturya ve 34 bin 606 ile İspanya izledi.