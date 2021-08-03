Avrupa'da elektrikli araç satışlarında Almanya zirvede

Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı Almanya'da, yılın ilk 6 ayında 148 bin elektrikli otomobil satıldı ve diğer ülkeleri açık ara geride bıraktı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, Avrupa'dan ilk 6 aylık rakamlar geldi.

Alman tüketiciler, bir taraftan çevreci ve doğa dostu araçlara yönelirken, diğer taraftan içten yanmalı motorlu araçları da almaya devam etti.

Yılın ilk yarısında Almanya'da 148 bin adet elektrikli otomobil satıldı. Bu rakamlarla birlikte Almanya; en çok elektrikli, plug-in hibrit, benzinli ve dizel otomobil satılan ülke oldu.

Elektrikli otomobil satışlarında Almanya'yı 73 bin 893 adetle İngiltere, 72 bin adetle Fransa izledi.

HİBRİT SATIŞLARDA DA LİDER

Avrupa'da plug-in hibrit araç satışları yüzde 200,4 arttı. Satışlar 178 bin 842 adetten 537 bin 212 adete çıktı. En fazla plug-in hibrit satılan üç ülke sırasıyla: Almanya (163 bin adet), Fransa (71 bin adet), İngiltere (58 bin adet) oldu.

Avrupa'da benzinli otomobil satışları, ilk altı ayda 2 milyon 753 bin adete çıktı. Almanya'da 536 bin adet benzinli otomobil satıldı. Onu 442 bin adetle İngiltere, 390 bin adetle Fransa izledi.

Ocak-haziran aylarında dizel otomobil satışları ise yüzde 9.9 gerileyerek 1 milyon 282 bin adet olarak gerçekleşti. Almanya 314 bin adetle dizel otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı. 212 bin adetle Fransa ikinci, İtalya ise 210 bin adetle üçüncü oldu.