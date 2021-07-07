Avrupa'da elektrikli kamyon ve otobüsler için şarj istasyonu ağı kuruluyor

Avrupa'da elektrikli kamyon ve otobüsler için şarj istasyonu ağı kuruluyor

Avrupa'nın önde gelen kamyon üreticileri Daimler, Volvo ve Traton, şarj istasyonu ağı kurmak için güçlerini birleştirdi.

Dünya genelinde elektrikli araç kullanımı yaygınlaştıkça, şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Ancak günümüzde bu şarj istasyonları, genellikle otomobillere hizmet veriyor.

Avrupa'nın önde gelen kamyon üreticileri Daimler, Volvo ve Traton, şarj istasyonlarından kamyon ve otobüs gibi büyük elektrikli araçların da faydalanabilmesi için bir araya geldi.

Üç şirket, Avrupa genelinde yüksek performanslı şarj istasyonu ağı kurmak için iş birliği yapacak. Kurulan şarj istasyonu ağı; elektrikli kamyon, çekici ve otobüs gibi büyük araçlara hizmet verecek.

500 MİLYON EURO BÜTÇE

Söz konusu istasyon ağının kurulumu ve işletilmesi için 500 milyon euro bütçe ayrılacak. Bu kapsamda, lojistik ve varış noktalarının yanı sıra; otoyollara yakın noktalarda konumlandırılmak üzere en az 1700 tane yüksek voltajlı şarj istasyonu kurulması amaçlanıyor. Tüm istasyonların kurulması ve faaliyete geçmesi 2027 yılına kadar sürecek.

Gelen bilgiye göre Daimler, Volvo ve Traton'ın yeni oluşumdaki payı eşit olacak. Merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da olacak ortaklık şirketinin 2022 yılında faaliyete geçeceği ifade ediliyor.