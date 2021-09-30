Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobiller

Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobiller

Avrupa'da otomobil satışları düşmeye devam ederken, elektrikli pazarında ise yüzde 60'a varan yükselişler kaydedildi. İşte Avrupa'nın en çok satanları...

JATO Dynamics'in Avrupa'daki 26 farklı ülkede yaptığı araştırmalara göre, binek otomobil satışlarında geçen ay yüzde 18'lik düşüş yaşandı. Ancak bu düşüş, elektrikli araç pazarı için geçerli değil.

Çip ve tedarik sorunları sebebiyle düşüşte olan satışlara rağmen, şarj edilebilir otomobillerde şaşırtıcı bir şekilde artış görülüyor.

Ağustos ayında 151 bin 737 adet şarj edilebilir (elektrikli ve şarjlı hibrit) otomobil satıldı. 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 60'lık artış görülürken, bu modeller pazarın yüzde 17'lik bölümünü oluşturdu.

Öte yandan ağustos ayında, geçtiğimiz yıla oranla tam elektrikli otomobillerin satışları yüzde 72 artarken, şarj edilebilir hibrit modellerin ise yüzde 47 yükseldi.





AĞUSTOSTA AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN 10 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Ağustos satışlarına baktığımızda, Volkswagen ID.3'ü Tesla Model 3'ü geride bıraktığını görüyoruz. Öte yandan, lüks segmentte yer alan Ford Mustang Mach-E de 3 bin 743 adetlik satışla ilk 10'a girmeyi başardı.

Volkswagen ID.3 - 8 bin 025 adet

Tesla Model 3 - 7 bin 878 adet

Volkswagen ID.4 - 4 bin 844 adet

Renault ZOE - 4 bin 065 adet

Ford Mustang Mach-E - 3 bin 743 adet

Skoda Enyaq iV - 3 bin 674 adet

Ford Kuga PHEV - 3 bin 666 adet

Mercedes-Benz GLC 300e/de - 3 bin 654 adet

Kia Niro EV (e-Niro) - 3 bin 601 adet

Tesla Model Y - 3 bin 543 adet

İLK 8 AYDA AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN 10 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Ocak - ağustos dönemindeki satışlara baktığımızda ise Tesla Model 3'ün açık ara lider olduğunu görüyoruz.