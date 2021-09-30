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- Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobiller
Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobiller
- AA
- 30.09.2021 - 09:25
- Güncelleme : 30.09.2021 - 09:58
JATO Dynamics'in Avrupa'daki 26 farklı ülkede yaptığı araştırmalara göre, binek otomobil satışlarında geçen ay yüzde 18'lik düşüş yaşandı. Ancak bu düşüş, elektrikli araç pazarı için geçerli değil.
Çip ve tedarik sorunları sebebiyle düşüşte olan satışlara rağmen, şarj edilebilir otomobillerde şaşırtıcı bir şekilde artış görülüyor.
Ağustos ayında 151 bin 737 adet şarj edilebilir (elektrikli ve şarjlı hibrit) otomobil satıldı. 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 60'lık artış görülürken, bu modeller pazarın yüzde 17'lik bölümünü oluşturdu.
Öte yandan ağustos ayında, geçtiğimiz yıla oranla tam elektrikli otomobillerin satışları yüzde 72 artarken, şarj edilebilir hibrit modellerin ise yüzde 47 yükseldi.
AĞUSTOSTA AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN 10 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Ağustos satışlarına baktığımızda, Volkswagen ID.3'ü Tesla Model 3'ü geride bıraktığını görüyoruz. Öte yandan, lüks segmentte yer alan Ford Mustang Mach-E de 3 bin 743 adetlik satışla ilk 10'a girmeyi başardı.
- Volkswagen ID.3 - 8 bin 025 adet
- Tesla Model 3 - 7 bin 878 adet
- Volkswagen ID.4 - 4 bin 844 adet
- Renault ZOE - 4 bin 065 adet
- Ford Mustang Mach-E - 3 bin 743 adet
- Skoda Enyaq iV - 3 bin 674 adet
- Ford Kuga PHEV - 3 bin 666 adet
- Mercedes-Benz GLC 300e/de - 3 bin 654 adet
- Kia Niro EV (e-Niro) - 3 bin 601 adet
- Tesla Model Y - 3 bin 543 adet
İLK 8 AYDA AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN 10 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Ocak - ağustos dönemindeki satışlara baktığımızda ise Tesla Model 3'ün açık ara lider olduğunu görüyoruz.
- Tesla Model 3 - 76 bin 440 adet
- Volkswagen ID.3 - 44 bin 625 adet
- Renault ZOE - 38 bin 872 adet
- Volkswagen ID.4 - 33 bin 543 adet
- Ford Kuga PHEV - 32 bin 507 adet
- Volvo XC40 PHEV - 29 bin 356 adet
- Kia Niro EV (e-Niro) - 28 bin 393 adet
- Hyundai Kona Elektrik - 28 bin 260 adet
- BMW 330e - 26 bin 537 adet
- Fiat 500 elektrikli - 26 bin 064 adet