Avrupa'da en popüler otomobil markaları belli oldu

Avrupa'da en popüler otomobil markaları belli oldu

Picodi ekibi, 2017-2021 yılları arasında 64 farklı otomobil markasının Google arama yoğunluklarını değerlendirdi ve Avrupa'da en çok aranan markaları tespit etti.

Yaptığı detaylı araştırmalarıyla öne çıkan Picodi, yine oldukça önemli bir çalışmaya imza attı.

2017-2021 yılları arasında 64 farklı otomobil markasının Google arama yoğunluklarını değerlendiren ekip, Avrupa'nın en çok aranan otomobillerini ortaya çıkardı.

EN ÇOK BMW ARANDI

BMW, Avrupa'nın en çok aranan otomobil üreticisi konumunda yer aldı. İngiltere, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Makedonya'nın içerisinde bulunduğu 15 farklı ülkede ipi göğüsleyen Alman marka, başarısını Google'da da sürdürdü.

MERCEDES İKİNCİ OLDU

Mercedes-Benz, 10 ülkede internet kullanıcıları arasında en popüler marka olarak listede en çok tercih edilen ikinci üretici oldu.

Markanın en büyük hayran kitlesini Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve aralarında Portekiz, Lüksemburg ve Belçika’nın da yer aldığı birkaç Batı Avrupa ülkesi oluşturdu.

Bulgaristan, Yunanistan, Letonya, Litvanya ve Polonya’da en çok aranan Toyota ise 3. sırada yer aldı.

4. sırayla yetinip podyumu kaçıran iki marka ise Volkswagen ve Tesla oldu. Elektrikli araç üreticisi Tesla; İrlanda, Liçestayn, Norveç ve İsviçre gibi zengin Avrupa ülkelerinde başı çekti.

Alman üretici Volkswagen ise İspanyollar, İtalyanlar, Belaruslular ve Ukraynalılar tarafından tercih edildi.

TÜRKİYE RENAULT DEDİ

Ülkemizde en çok aranan otomobil markası ise Renault oldu. Fransız marka, tüm Avrupa sınırlarında sadece bizim ülkemizde ilk sırayı aldı.