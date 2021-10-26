Avrupa'da eylül ayında en çok satan otomobiller

Avrupa'da eylül ayında en çok satan otomobiller

Araştırma firması Jato Dynamics, eylül ayında Avrupa'da en çok satan otomobil modellerini açıkladı. Zirvede ise ilk defa bir elektrikli otomobil var.

Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde artmaya devam ederken, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

Araştırma firması Jato Dynamics, Avrupa'da en çok satan otomobil modellerini açıkladı.

TESLA AÇIK ARA LİDER

Eylül ayında toplanan verilere göre, 23 bin 591 adet Model 3 satışına ulaşan Tesla, Avrupa'da açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu sayede Tesla Model 3, aylık satış listelerinde lider olan ilk elektrikli araç olmayı başardı.

Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil ise 18 bin 264 satışla Renault Clio olurken, üçüncü sırada 17 bin 988 satışla Dacia Sandero modeli yer alıyor.

Elektrikli ve hibrit araç satışları, eylül ayındaki toplam satışların yüzde 23’ünü oluşturdu. Bu da otomotiv pazarının yavaş bir şekilde içten yanmalı motordan elektrikli araçlara geçtiğini gösteriyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL

Eylül ayı verilerine göre, Avrupa'da en çok satan 10 otomobil modeli şu şekilde: