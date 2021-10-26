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    Avrupa'da eylül ayında en çok satan otomobiller

    Araştırma firması Jato Dynamics, eylül ayında Avrupa'da en çok satan otomobil modellerini açıkladı. Zirvede ise ilk defa bir elektrikli otomobil var.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 10:42
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    Avrupa'da eylül ayında en çok satan otomobiller

    Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde artmaya devam ederken, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor.

    Araştırma firması Jato Dynamics, Avrupa'da en çok satan otomobil modellerini açıkladı.

    TESLA AÇIK ARA LİDER

    Eylül ayında toplanan verilere göre, 23 bin 591 adet Model 3 satışına ulaşan Tesla, Avrupa'da açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.

    Bu sayede Tesla Model 3, aylık satış listelerinde lider olan ilk elektrikli araç olmayı başardı.

    Avrupa'da en çok satan ikinci otomobil ise 18 bin 264 satışla Renault Clio olurken, üçüncü sırada 17 bin 988 satışla Dacia Sandero modeli yer alıyor.

    TESLA

    Elektrikli ve hibrit araç satışları, eylül ayındaki toplam satışların yüzde 23’ünü oluşturdu. Bu da otomotiv pazarının yavaş bir şekilde içten yanmalı motordan elektrikli araçlara geçtiğini gösteriyor.

    AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL

    Eylül ayı verilerine göre, Avrupa'da en çok satan 10 otomobil modeli şu şekilde:

    • Tesla Model 3 - 24 bin 591
    • Renault Clio - 18 bin 264
    • Dacia Sandero - 17 bin 988
    • Volkswagen Golf - 17 bin 507
    • Fiat 500 - 16 bin 349
    • Opel Corsa - 15 bin 502
    • Peugeot 2008 - 14 bin 931
    • Hyundai Tucson: 14 bin 088
    • Peugeot 208 - 13 bin 895
    • Renault Captur - 13 bin 715

    Avrupa da eylül ayında en çok satan otomobiller #2

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