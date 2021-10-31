Avrupa'da eylülde en çok satan 10 elektrikli otomobil

Avrupa'da eylülde en çok satan 10 elektrikli otomobil

Avrupa'da binek otomobil satışları düşmeye devam ederken, elektrikli hibrit satışları ise piyasayı yukarıya doğru çekiyor.

Temmuz ve ağustos aylarında olduğu gibi, eylülde binek otomobil satışları Avrupa'da düşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik düşüş yaşadı. Ancak bu düşüşe rağmen elektrikli ve şarj edilebilir otomobil satışlarındaki artış, pazarın büyümesini sağladı.

Yeni hazırlanan rapora göre, Avrupa'da şarj edilebilir otomobil satışları 2020 yılının eylül ayına göre yüzde 42 artış gösterdi ve 227 bin 238 adet oldu.

Bunların ardından, tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 15'e, şarj edilebilir hibrit otomobillerin payı da yüzde 8'e yükseldi.

EYLÜLDE EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Eylül ayında toplanan verilere göre, 24 bin 952 adet Model 3 satışına ulaşan Tesla, Avrupa'da açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.

Avrupa'da en çok satan ikinci elektrikli otomobil ise 9 bin 496 satışla Tesla Model Y oldu.

Tesla Model 3 - 24 bin 952 adet



Tesla Model Y - 9 bin 496 adet

496 adet Volkswagen ID.3 - 8 bin 392 adet



Renault ZOE - 6 bin 808 adet



Skoda Enyaq iV - 6 bin 048 adet



Kia Niro EV (e-Niro) - 5 bin 527 adet



Fiat 500 - 4 bin 801 adet



Volkswagen ID.4 - 4 bin 752 adet



Peugeot e-208 - 4 bin 342 adet



Dacia Spring Electric - 4 bin 181 adet





İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER