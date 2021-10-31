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- Avrupa'da eylülde en çok satan 10 elektrikli otomobil
Avrupa'da eylülde en çok satan 10 elektrikli otomobil
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 09:30
Temmuz ve ağustos aylarında olduğu gibi, eylülde binek otomobil satışları Avrupa'da düşmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz ay otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik düşüş yaşadı. Ancak bu düşüşe rağmen elektrikli ve şarj edilebilir otomobil satışlarındaki artış, pazarın büyümesini sağladı.
Yeni hazırlanan rapora göre, Avrupa'da şarj edilebilir otomobil satışları 2020 yılının eylül ayına göre yüzde 42 artış gösterdi ve 227 bin 238 adet oldu.
Bunların ardından, tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 15'e, şarj edilebilir hibrit otomobillerin payı da yüzde 8'e yükseldi.
EYLÜLDE EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
Eylül ayında toplanan verilere göre, 24 bin 952 adet Model 3 satışına ulaşan Tesla, Avrupa'da açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.
Avrupa'da en çok satan ikinci elektrikli otomobil ise 9 bin 496 satışla Tesla Model Y oldu.
- Tesla Model 3 - 24 bin 952 adet
- Tesla Model Y - 9 bin 496 adet
- Volkswagen ID.3 - 8 bin 392 adet
- Renault ZOE - 6 bin 808 adet
- Skoda Enyaq iV - 6 bin 048 adet
- Kia Niro EV (e-Niro) - 5 bin 527 adet
- Fiat 500 - 4 bin 801 adet
- Volkswagen ID.4 - 4 bin 752 adet
- Peugeot e-208 - 4 bin 342 adet
- Dacia Spring Electric - 4 bin 181 adet
İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
- Tesla Model 3 - 100 bin 993 adet
- Volkswagen ID.3 - 53 bin 037 adet
- Renault ZOE - 45 bin 694 adet
- Volkswagen ID.4 - 38 bin 305 adet
- Ford Kuga PHEV - 36 bin 193 adet
- Kia Niro EV (e-Niro) - 33 bin 929 adet
- Hyundai Kona Elektrik - 32 bin 299 adet
- Volvo XC40 PHEV - 31 bin 736 adet
- Fiat 500 - 30 bin 922 adet
- BMW 330e - 29 bin 847 adet