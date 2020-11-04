Avrupa'da eylülde en çok satan elektrikli ve hibrit araçlar

Avrupa'da eylülde en çok satan elektrikli ve hibrit araçlar

Eylül ayı içerisinde, Avrupa ülkelerinde en çok satılan elektrikli ve hibrit araç modellerini sizler için derledik.

Avrupa'da geçtiğimiz eylül ayında 1,3 milyon adet yeni otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçların 327 bin 800 adedinin elektrikli, plug-in hibrit, hibrit ve hafif hibrit araçlardan oluştuğu belirtildi.

Açıklanan verilere göre, hibrit ve elektrikli araçların toplam satış miktarı, Avrupa’da ilk kez dizel araçları geride bıraktı.

Avrupa'da plug-in hibrit ve elektrikli araçların toplam satış miktarı ise eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 166 arttı.





EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR

Eylül ayında 16 bin 125 adet satmayı başaran Tesla Model 3, en çok satan elektrikli araçlar listesinde zirveye yerleşti.

Listenin ikinci sırasında ise 11 bin 026 adetle Renault ZOE modeli yer aldı. 8 bin 571 adetle Volkswagen ID.3 üçüncü, 6 bin 143 adetle Hyundai Kona dördüncü ve 4 bin 772 adetle Mercedes A250e beşinci sırada yer aldı.

Avrupa'da en çok satan elektrikli ve hibrit araçlar listesinin ilk 10 sırası ise şöyle oluştu: