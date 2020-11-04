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- Avrupa'da eylülde en çok satan elektrikli ve hibrit araçlar
Avrupa'da eylülde en çok satan elektrikli ve hibrit araçlar
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 08:42
Avrupa'da geçtiğimiz eylül ayında 1,3 milyon adet yeni otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçların 327 bin 800 adedinin elektrikli, plug-in hibrit, hibrit ve hafif hibrit araçlardan oluştuğu belirtildi.
Açıklanan verilere göre, hibrit ve elektrikli araçların toplam satış miktarı, Avrupa’da ilk kez dizel araçları geride bıraktı.
Avrupa'da plug-in hibrit ve elektrikli araçların toplam satış miktarı ise eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 166 arttı.
EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR
Eylül ayında 16 bin 125 adet satmayı başaran Tesla Model 3, en çok satan elektrikli araçlar listesinde zirveye yerleşti.
Listenin ikinci sırasında ise 11 bin 026 adetle Renault ZOE modeli yer aldı. 8 bin 571 adetle Volkswagen ID.3 üçüncü, 6 bin 143 adetle Hyundai Kona dördüncü ve 4 bin 772 adetle Mercedes A250e beşinci sırada yer aldı.
Avrupa'da en çok satan elektrikli ve hibrit araçlar listesinin ilk 10 sırası ise şöyle oluştu:
- Tesla Model 3: 16 bin 125
- Renault ZOE: 11 bin 026
- Volkswagen ID.3: 8 bin 571
- Hyundai Kona: 6 bin 143
- Mercedes A250e: 4 bin 772
- Kia Niro: 4 bin 565
- Volvo XC40: 4 bin 199
- Audi e-Tron: 3 bin 532
- Nissan Leaf. 3 bin 244
- Mercedes GLC300: 3 bin 043