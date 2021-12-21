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- Avrupa'da kasımda en çok satan 10 otomobil
Avrupa'da kasımda en çok satan 10 otomobil
JATO Dynamics, kasım ayında Avrupa'da en çok satan otomobil modellerini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 09:15
AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 azalarak 713 bin 346 seviyesine indi.
Böylece, AB ülkelerinde kasım ayında yeni otomobil satışları 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Otomobil satışları temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da sert düşmüştü.
KASIMDA AVRUPA'DA EN ÇOK SATILANLAR
JATO Dynamics, kasım ayında Avrupa'da en çok satan otomobil modellerini açıkladı.
İlk sıradaki Renault Clio toplamda 16 bin 353 adet satış gerçekleştirirken, ikinci sırayı 16 bin 263 adet satış rakamı ile Dacia Sandero aldı. Üçüncü sırada ise Peugoet 208 yer alıyor.
AVRUPA'DA EN ÇOK SATILAN 10 MODEL
Kasım ayı verilerine göre, Avrupa'da en çok satılan 10 otomobil şu şekilde:
- Renault Clio - 16 bin 353
- Dacia Sandero - 16 bin 263
- Peugeot 208 - 16 bin 261
- Peugeot 2008 - 16 bin 169
- Volkswagen T-Roc - 15 bin 234
- Fiat 500 - 13 bin 255
- Opel Corsa - 12 bin 831
- Citroen C3 - 12 bin 455
- Hyundai Tucson - 12 bin 408
- Dacia Duster - 12 bin 351