Avrupa'da kasımda en çok satan 10 otomobil

Avrupa'da kasımda en çok satan 10 otomobil

JATO Dynamics, kasım ayında Avrupa'da en çok satan otomobil modellerini açıkladı.

AB'de yeni otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 azalarak 713 bin 346 seviyesine indi.

Böylece, AB ülkelerinde kasım ayında yeni otomobil satışları 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Otomobil satışları temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da sert düşmüştü.

KASIMDA AVRUPA'DA EN ÇOK SATILANLAR

JATO Dynamics, kasım ayında Avrupa'da en çok satan otomobil modellerini açıkladı.

İlk sıradaki Renault Clio toplamda 16 bin 353 adet satış gerçekleştirirken, ikinci sırayı 16 bin 263 adet satış rakamı ile Dacia Sandero aldı. Üçüncü sırada ise Peugoet 208 yer alıyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK SATILAN 10 MODEL

Kasım ayı verilerine göre, Avrupa'da en çok satılan 10 otomobil şu şekilde: