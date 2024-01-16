Avrupa'da kriz büyüyor: Tesla ve Volvo'dan sonra Suzuki de üretimi durdurdu Suzuki, Tesla ve Volvo'nun ardından Avrupa'daki üretim faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu kararın temelinde, Kızıldeniz bölgesinde yaşanan olayların yol açtığı tedarik zinciri sorunları yatıyor.

ensonhaber.com

Kızıldeniz'deki çatışmalar nedeniyle nakliye gemilerinin sefer aksamaları, Avrupa'daki otomobil üreticilerini zor durumda bıraktı.

Geçen hafta, Tesla'nın Almanya'daki üretimine ara vermesi ve Volvo'nun da Avrupa'daki bazı üretimlerini durduracağını açıklaması, sorunun ciddi olduğunu gösteriyor.

Suzuki de üretimi durdurdu

Şimdi ise Suzuki, bu eğilimi takip eden en son otomobil üreticisi oldu. Şirket, Macaristan'daki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Suzuki'nin Macaristan'daki fabrikasında üretime ara verme kararı, 15-21 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak ve bu bir haftalık aranın ardından üretim tekrar başlayacak.

Şirket, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu kararın Japonya'dan gelen motor sevkiyatlarında yaşanan gecikmeler nedeniyle alındığını belirtti.

Bu üretim kesintileri, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılar gibi olaylardan kaynaklanan uluslararası ticaretteki aksamalarla ilişkilendiriliyor.

Bu tür saldırılar, sevkiyat süreçlerini bozarak dünya genelinde birçok sektörü etkiliyor. Otomobil üreticileri de bu durumdan kaçınmakta zorlanıyor, çünkü modern otomotiv üretimi oldukça karmaşık ve dünya çapında entegre tedarik zincirlerine dayanıyor.