Avrupa'da otomobil satışları 10 aydır düşüşte

Avrupa'da otomobil satışları, nisan ayında art arda onuncu ayda da düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz yıl otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları hala çözülebilmiş değil. Bu durumdan, özellikle Avrupa pazarı oldukça olumsuz etkileniyor.

Son paylaşılan verilere göre Avrupa'da otomobil satışları, 10 aydır üst üste düştü. Bu düşüşün gelecek aylarda da devam etmesi bekleniyor.

Satışlar nisanda yüzde 20 düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 düşerek 830 bin 447'ye geriledi.

PSA Group ve Fiat Chrysler Automobiles'in birleşmesinden oluşan otomobil üreticisi Stellantis; Peugeot, Citroen, Opel/Vauxhall ve Jeep markalarındaki büyük satış düşüşleri nedeniyle yüzde 31'lik bir düşüşle büyük üreticiler arasında en çok etkilenen şirket oldu.

Volkswagen Grubu'nun satışlarında yüzde 28'lik düşüşü gözlenirken, Renault Grubu da yüzde 7,9'luk satış kaybına uğradı.

Uzmanlar, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Çin'deki kilitlenmelerin tedarik sorunlarını daha da kötüleştireceğini, bu da araç satışlarının yeterli tedarik eksikliğinden zarar görmeye devam edeceğini söylüyor.