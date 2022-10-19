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    Avrupa'da otomobil satışları eylülde yükseldi

    Avrupa'da otomobil satışları, eylül ayında yüzde 7,9 artış gösterdi. Yeni otomobil satışları eylül ayında 1 milyon 49 bin oldu.
    • 19.10.2022 - 08:59
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    Avrupa'da otomobil satışları eylülde yükseldi

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), eylül ayına ilişkin yeni otomobil satış verilerini açıkladı.

    Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa'da otomobil satışları ağustos ayında yükselerek 13 aylık düşüşünü sonlandırmıştı. Otomobil satışları, eylül ayında da yükselişini devam ettirdi.

    Satışlar yüzde 7,9 arttı

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 1 milyon 49 bin 926 adete yükseldi.

    Sadece AB'ye bakıldığında otomobil satışları yüzde 9,6 artış kaydetti. AB'deki dört büyük otomobil pazarını oluşturan İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa da otomobil satışlarında artış gerçekleşti.

    otomobil


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