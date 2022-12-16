Avrupa'da otomobil satışları kasımda yükseldi

Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, kasım ayında yüzde 16,3 artarak 713 bine ulaştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayınladı.

Paylaşılan verilere göre, geçen yılın kasım ayında 713 bin 273 olan yeni otomobil satışları, 2022'nin aynı döneminde yüzde 16,3 artarak 829 bin 527'ye ulaştı.

En çok artış Almanya'da

AA'nın haberine göre, AB ülkeleri arasında otomobil satışları kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 31,4, İtalya'da yüzde 14,7, İspanya'da yüzde 10,3 ve Fransa'da yüzde 9,8 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında kasım ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 260 bin 512, Fransa'da 133 bin 960, İtalya'da 119 bin 853 ve İspanya'da 73 bin 221 yeni otomobil tescil edildi.

En çok satış Volkswagen grubundan

Üreticilere göre, kasım ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 208 bin 177 ile VW Grubu gerçekleştirdi

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 149 bin 979 otomobil sattı. Renault Grubu 88 bin 178 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 68 bin 12 adetle dördüncü sırada kendilerine yer buldu.