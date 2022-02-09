Avrupa'da otomobil satışları salgın öncesinin altında kalacak

Avrupa'da geçen yıl koronavirüs ve çip krizi nedeniyle gerileyen otomobil satışlarının, bu yıl da salgın öncesi seviyelerin altında kalması bekleniyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2022 yılı otomobil satış tahminlerine ilişkin yeni bir açıklama yayınladı.

AB ülkelerinde 2021 yılında yeni otomobil satışlarının çip kıtlığı nedeniyle gerilediği hatırlatılan açıklamada, çip arzının 2022'de istikrar kazanması ile AB'deki yeni binek araç satışlarının bu yıl yüzde 8 artarak ve 10,5 milyona ulaşacağı öngörüldü.

SALGIN ÖNCESİNİN YÜZDE 20 ALTINDA KALACAK

Açıklamada, 2022'deki toplam yeni otomobil satış rakamının koronavirüs salgını öncesindeki 2019 yılı seviyesinin yüzde 20 altında seyredeceği ifade edildi.

Avrupa'nın stratejik endüstrilerinin çip krizi gibi olumsuz durumlardan korunması gerektiği kaydedilen açıklamada, AB'nin çip gibi ürünlerde denizaşırı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, tedarik sorunlarına rağmen AB genelinde satılan yaklaşık her 5 yeni otomobilin 1'inin elektrikli olduğu ifade edildi.

AB ülkelerinde salgın öncesindeki 2019 yılında 13 milyon adedi aşan otomobil satışları, 2020'de 9,9 milyona, 2021'de ise 9,7 milyona gerilemişti.