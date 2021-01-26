Avrupa'da otomobil satışlarını artıran tek ülke Türkiye oldu

Türkiye, 2020 yılında 30 Avrupa ülkesinin yer aldığı otomobil satışları sıralamasında 6’ncı ülke olurken, satışlarını artıran tek ülke olarak kayıtlara geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomotiv, aylar geçmesine rağmen hala toparlanabilmiş değil.

Salgın nedeniyle 2020'de büyük kayıplar yaşayan Avrupa otomotiv pazarı, küçülmeye devam ediyor.

Salgın nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların, tedarik zincirlerine ve ihracata olumsuz etkileri görülürken, bu dalgalanmalar ülke ekonomilerini zor durumda bıraktı.

Salgın sürecinde alınan önlemler sayesinde Türkiye, otomotiv satışlarında rakiplerine göre oldukça güçlü kalmayı başardı.

OTOMOBİL SATIŞLARI ARTAN TEK ÜLKE OLDUK

2020 yılında, 2019 yılına kıyasla, otomotiv satışlarını artıran tek ülke Türkiye oldu. Geride bıraktığımız yılda, 2019’a göre yüzde 57,5 artış ve 610 bin 109 adet satış yapan Türkiye, Avrupa'da en fazla otomobil satan 6’ncı ülke konumuna yükseldi.