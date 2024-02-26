Avrupa'da satılan her 100 Peugeot'dan 18'i elektrikli Avrupa'da (AB29) satılan 100 Peugeot'dan 18'i enerjisini elektrikten aldı. İşte satışlarda son durum.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışıyor. Bu markalardan biri olan Peugeot, elektrikli araç satışlarını artırmaya devam ediyor.

Peugeot, 2023 global satış sonuçlarını açıkladı. 2023'te, bir önceki yıla kıyasla satışlarını yüzde 6 artıran şirket, yılı 1 milyon 124 bin 268 adetle geride bıraktı.

Şirket, küresel satışlarının yüzde 28,2'sini oluşturan AB29 dışında da güçlü büyümeye devam ederken, 17 ülkede son 15 yılın en yüksek pazar payına ulaştı.

Satılan 100 modelden 18'i elektrikli

Şirket, AB29 bölgesindeki toplam satışlarının yüzde 18'ini elektrikli modelleriyle gerçekleştirdi.

Marka, Orta Doğu ve Afrika'da 135 bin 65 adetlik satışa ulaştı. Bölgedeki 21 ülkede pazar payını artıran şirket, Türkiye'de ulaştığı yüzde 6,4’lük pazar payı ile ilk 10 arasında hızlı büyüyen markalardan biri olarak öne çıktı.

Latin Amerika pazarını 2023'te 103 bin 660 adetlik satışla kapatan marka, Hindistan-Asya Pasifik-Çin bölgelerinde 60 bin 597, Kuzey Amerika'da ise 13 bin 224 adetlik satışla büyümesini sürdürdü.

Markanın en yeni oyuncularından Peugeot 408, küresel anlamda ulaştığı 55 bin 962 adetlik satışla güçlü bir performans ortaya koydu.

Türkiye, 9 bin 729 adetle Peugeot 408’in dünyada en fazla satıldığı ülke olarak dikkati çekti.

Markanın hafif ticari araç pazarındaki oyuncuları Peugeot Partner ve Rifter da 2023'te ulaştıkları 121 bin 560 adetlik satışla kompakt van segmentinin liderliğini elinde tuttu.

En çok Peugeot satılan ülkeler

2023’te markanın en fazla tercih edildiği pazarlar ise sırasıyla Fransa (305 bin 295 adet), İtalya (91 bin 319 adet), İngiltere (88 bin 467 adet), Türkiye (78 bin 632 adet), İspanya, Almanya, Arjantin, Benelüks, Çin ve Brezilya oldu.