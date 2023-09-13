Avrupa'da satışa çıkacak 2024 Jeep Wrangler tanıtıldı Jeep, Avrupa'da satışa çıkacak 2024 model Wrangler'i tanıttı. Arazi özellikleriyle donatılan otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan ve geçtiğimiz yıllarda yeni modelini ülkemizde de satışa çıkaran Jeep Wrangler, geçtiğimiz haziran ayında yeni nesline güncellenmişti.

ABD'li otomotiv devi Chrysler'ın arazi aracı markası Jeep, şimdi de Wrangler modelinin Avrupa'da satışa çıkacak modelini görücüye çıkardı.

Yeni Wrangler Avrupa sınırları içerisinde tek bir motor seçeneği ile satışta olacak. Tasarım anlamında ise çok fazla bir değişiklik olmayacak.

2024 Wrangler neler sunuyor

Wrangler 4xe, dört silindirli içten yanmalı motoru hibrit bir sistem ile eşleştiriyor. Toplamda 380 bg güç üretebilen bu sistem, sadece elektrikli sürüşe de izin verecek. Aracın menzili ise henüz açıklanmadı.

2024 Jeep Wrangler'ın iç mekanına baktığımızda, bizleri 12,3 inç büyüklüğünde dokunmatik bir bilgi-eğlence ekranı karşılıyor.

Orta konsoldaki klima kontrol bölümünün altında, aracın arazi özelliklerinin kontrol edilmesini sağlayan butonlar yer alıyor.

Jeep, güncel Wrangler'ın standart ve Rubicon versiyonlarını 2024'ün ilk yarısında teslim etmeye başlayacak.

2024 Jeep Wrangler için herhangi bir fiyat açıklaması ve çıkış tarihi paylaşılmadı.